Trabzonspor'a İtalya'dan Slovak orta saha

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'a İtalya'dan Slovak orta saha

Hellas Verona'nın Slovak orta sahası Ondrej Duda'nın Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu öğrenildi.

Süper Lig'de gelecek sezona Fatih Tekke liderliğinde hazırlanan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; bordo-mavili kulüp, Hellas Verona forması giyen Slovak orta saha oyuncusu Ondrej Duda'yı kadrosuna katmak istiyor.

Verona ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmayı planlayan Trabzonspor, oyuncuya ise yıllık 1 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme önerecek.

Bu sezon 29 maçta forma giyen oyuncu 1 gol attı, 4 de asist yaptı.

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