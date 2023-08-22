Trabzonspor'a Kamerunlu gol kralı

Turgay Beşyıldız - Yeniçağ

Sakatlar nedeniyle ihtiyaçlı bölgeye dönüşen, Trabzonspor’un forvet hattı transferi için çalışmalarını sürdüren kulübün kurmayları, gündemindeki Young Boys forması giyen Kamerunlu golcü Jean-Pierre Nsame'ye olan ilgisini yeniden pekiştirmeye başladı.

Trabzonspor ile BSC Young Boys arasında, 30 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için yapılan ilk araştırmaların ardından, görüşmeler tekrar masaya yatırıldı.

Trabzonspor Kulübü’nün önemli bir ismi, bu transfer görüşmelerini yeniçaggazetesi.com.tr’ye doğrularken, 2017 yılından itibaren Young Boys forması giyen Nsame, geçtiğimiz sezon İsviçre Super League Ligi'nde; 33 maçta 21 golle gol kralı olmuştu. Nsame, aynı zamanda İsviçre Kupası'nda 4 maçta attığı 5 golle, kupada da gol krallığı unvanını ele geçirmişti.

Kamerun-Doula doğumlu 1.88’lik forvet, daha önceki sezonlarda 2 kez daha İsviçre Süper Ligi'nde gol krallığı yaşamıştı. Young Boys ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Nsame'nin piyasa değeri 2 - 2,5 milyon Euro arasında gidip geliyor.

Aynı ülkenin Servette FC kulübünden transfer edilen ve 2017 yılından beri Young Boys takımının malı olan siyahi oyuncu, geçen 6 yıllık bu süre içerisinde; bir ara İtalya’nın Venezia takımında da kiralık olarak forma giymişti.

Kamerun A Milli Takım formasını 4 kez giyen bu oyuncu için, Karadeniz ekibinin İsviçre kulübüne yaklaşık 1 milyon Euro gibi bir rakam ve Djaniny ve Koita ikilisinden birini teklif etmesi bekleniyor.

Bordo Mavililer gerekirse, 2008-2010 yılları arasında Trabzonspor formasını giyen Kamerun futbolunun efsane isimlerinden 47 yaşındaki Rigobert Song'u da bu transfer için devreye sokabilir.