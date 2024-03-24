Trabzonspor'a Lahtimi'den kötü haber

Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'a Lahtimi'den kötü haber
Trabzonspor’un sezon başı kiralık olarak ülkesinin ligine gönderdiği Montasser Lahtimi için mevcut kulübü Wydad Casablanca hesap, kitap peşinde!

Trabzonspor’dan satın alma opsiyonlu olarak, Fanatik taraftarları bulunan Fas ekibi Wydad Casablanca'ya kiralanan Montasser Lahtimi için değişik bir karar alan Casablanca Kulübü, Lahtimi’nin satın alma opsiyonunu kullanmamak için bu oyuncuyu oynatmamaya başladığı iddia edildi.

Trabzonspor’un yaptığı sözleşmeye göre; Fas’da forma giydiği karşılaşmaların yüzde 75'inde oynaması halinde, satın alma opsiyonunun otomatik olarak devreye gireceği Lahtimi, bu sezon 31 maçta forma giymiş ve sözleşmesindeki maddenin devreye girmesine az kalmıştı.

Ancak Fas basını 'Casablanca Lahtimi için karar vermedi' yazdı. Fas kulübündeki mevcut yönetimin geçici olması, bu duruma sebep olarak gösterilirken, 22 yaşındaki genç sağ kanat maçlarda artık oynatılmıyor.

Lahtimi, bu sezon 30 maçta Bin 798 dakika forma giyerken, 1 gol 5 asist kaydetti.

Galli isim; John Toshack’ın teknik patronluğunu yaptığı kırmızı-beyazlıların kiralık oyuncusu Lahtimi ise, Abdullah Avcı ile Trabzonspor’da ise toplamda 10 maçta 157 dakika forma şansı bulmuştu.

Wydad Casablanca, Fas’ın en üst düzey ligi olan Botola Pro Ligi’nde; 58 puanla lider durumda olan AS FAR takımından, 21 puan eksikle 5.sırada bulunuyor.

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