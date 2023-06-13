Trabzonspor'a menajer ısrarı: Ivan Sunjic

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, henüz bir sonuç alamadığı ve yüksek bedeller nedeniyle almasının da zor göründüğü Orsic ve Petkovic'ten sonra, bir Hırvat futbolcu için birkaç gündür menajer ısrarı almaya devam ediyor.

Bordo Mavililer’in radarına bir başka Hırvat oyuncu daha sokulurken, bu oyuncunun Nenad Bjelica’nın eski öğrencilerinden de olması nedeniyle, tanıdık bir isim.

Trabzonspor, komşunun oyuncularından! Dimitris Kourbelis’in ardından orta sahaya bir takviye daha yapmaya düşünüyor. Kulübe önerilen ve kulübün takip ettiği bir futbolcu listesi üzerinden çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinde; menajerler tarafından da kulübe sürekli oyuncu önerisi gelmesi normal karşılanırken, ince eleyip sık dokuma işlemi de bir yandan devam ediyor.

Hırvatistan ekiplerinden Dinamo Zagreb Altyapısı’nda yetişen ve Nenad Bjelica’nın iyi tanıdığı bir oyuncu olan Ivan Sunjic, 2019’un yazında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Birmigham City’ye transfer olmuştu. 27 yaşındaki orta saha Championship’te 3 yıl forma giymiş, her sezon 39 maç ortalamasıyla oynamıştı.

Geçtiğimiz yaz Almanya’nın Hertha Berlin’e kiralanan Zenica doğumlu 1.85’lik ön libero, Almanya’da ise kötü bir dönem geçirmişti. Bundesliga’da 18 maça çıkan Sunjic, son 6 haftada ise takımında kadro dışı kalmıştı.

Bu oyuncu için durumu hakkında araştırma yapılmaya başlanırken, haliyle Hırvat teknik adam; bu ayın sonunda Birmingham ile olan sözleşmesi sona erecek ve bonservisini eline alacak olan eski oyuncusu için son kararı veren kişi olacak.

Bu arada; kulübün scout ekibin başındaki isim İhsan Derelioğlu’nun, kulübün Divan başkanı Ali Sürmen ile aralarında geçen sürtüşmenin ardından, kısa bir süre önce görevine son verilmişti. Ekipteki görevli 4 teknik adamın gelen futbolcu isimlerine bakılması ve incelenmesi için, bu oyuncuları takibe alarak gerekli raporlarını teknik heyete iletmeye devam ettikleri öğrenildi.