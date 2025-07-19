Trabzonspor'a Onuachu'dan büyük şok!

Trabzonspor'un Araz Nahçivan ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Paul Onuachu'nun sağlık durumu belli oldu. Nijeryalı futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
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Trabzon Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir "Onuachu'nun sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" şeklinde oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
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