Trabzonspor’a orta saha için sürpriz öneri geldi

Kaynak: Fanatik
Trabzonspor’a orta saha için sürpriz öneri geldi

Trabzonspor’a Süper Lig’den sürpriz bir transfer önerisi geldi. Bordo mavililer önerilen oyuncunun 4 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.

Ara transfer çalışmalarına devan eden Trabzonspor kadrosuna bir orta saha oyuncusu katmak istiyor. Hücum ve savunma kanatlarına takviye yapan bordo mavililer, son olarak Young Boys forması giyen Ugrinic ile ilgileniyordu.

Fanatik’te yer alan habere göre, bordo mavililerin gündemine sürpriz bir isim geldi. Antalyaspor’un orta saha oyuncusu Jakub Kaluzinski menajerler tarafından Trabzonspor’a önerildi. Bu sezon çıktığı 21 maçta 6 asist yapan Polonyalı oyuncunun sözleşmesinde 4 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu öğrenildi.

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Ancak mali açıdan zor bir dönemden geçen Antalyaspor’un daha düşük bir bonservis bedeliyle de satışla onay verebileceği belirtiliyor.

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