Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Nijerya'da aday kadro belli oldu.

OSIMHEN VE NDIDI İLE BİRLİKTE ONUACHU DA DAVET ALDI

Kadroda Süper Lig'in yıldız oyuncuları yer alırken Galatasaray'dan Osimhen, Beşiktaş'tan Ndidi'nin yanı sıra Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu'nun da davet alması dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DERBİLERİNDE YOK

Nijerya Milli Takımı'na bir kez daha Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performans sayesinde adını yazdıran Onuachu, ligin 17. haftasında Gençlerbirliği ile oynanacak ilk yarının son maçında ve Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Golcü oyuncu öte yandan bu hafta da Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta cezalı olması nedeniyle görev yapamayacak.

Nijerya Milli Takımı kadrosu şöyle: