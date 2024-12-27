Trabzonspor’a Sambacı stoper. Görüşmeler başladı

Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor’da ara transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavililer, kadrosuna en az 1 stoper eklemeyi hedefliyor.

Fotomaç’ta yer alan habere göre, Trabzonspor daha önce de transfer listesinde bulunan oyuncu için harekete geçti. Bordo mavililer Rus takımlarından Krasnodar'da forma giyen Vitor Tormena için ön görüşmelere başladı. Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Brezilyalı savunmacının piyasa değerinin 7 milyon euro olduğu öğrenildi.

Trabzonspor, eski teknik direktörlerinden Bjelica döneminde de Tormena'ya talip olmuştu. O dönem Braga'da top koşturan 1.92 boyundaki futbolcu, 3 milyon euro bonservis bedeliyle Krasnodar'ın yolunu tutmuştu. Bu sezon ligde 18, Rusya Kupası'nda 4 ve Konferans Ligi'nde 1 kez olmak üzere 23 maçta sahaya çıkan Tormena, 1 gol 1 asist üretti. Asıl mevkisi stoper olsa da sağ bek ve sağ kanatta da görev yapabilmesi ile dikkat çeken sambacı için Trabzonspor kurmayları ön görüşmelere başladı. Bu transferin satın alma opsiyonuyla kiralama şeklinde olabileceği belirtiliyor