Trabzonspor'a Savarino müjdesi! Brezilya'dan flaş iddia

Trabzonspor, Botafogo forması giyen Venezuelalı yıldız Jefferson Savarino’nun transferinde güçlü adaylardan biri oldu.

7 MİLYON EURO’LUK TEKLİF KABUL EDİLDİ

Brezilya basınına göre; Botafogo hem Trabzonspor hem de Katar ekibi Al-Rayyan’dan gelen 7 milyon euro değerindeki teklifleri kabul etti ve son kararı oyuncusuna bıraktı.

AVRUPA HAYALİ TRABZON’A YAKINLAŞTIRIYOR

29 yaşındaki Savarino’nun, daha önce Avrupa’da oynama isteğini kulüp yönetimine ilettiği ve bu nedenle Trabzonspor seçeneğinin ön planda olabileceği ifade ediliyor.

KATAR’DAN DA TEKLİF VAR

Eğer tercihini Al-Rayyan’dan yana yaparsa, eski hocası Artur Jorge ile yeniden çalışma fırsatı bulacak olan Savarino’nun geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.