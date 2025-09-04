Trabzonspor’a son dakikada ret! Dev hamle sonuçsuz kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor’a son dakikada ret! Dev hamle sonuçsuz kaldı

Trabzonspor'un uzun süredir transfer gündeminde tuttuğu Roma'nın yıldız oyuncusu Lorenzo Pellegrini için yaptığı son dakika hamlesi sonuçsuz kaldı.

Trabzonspor orta saha transferi için gündemine aldığı Roma'nın yıldız oyuncusu Lorenzo Pellegrini için yaptığı son hamle başarısızlıkla sonuçlandı.

İtalya'da transfer döneminin bitmesine saatler kala bordo mavili yönetimin Pellegrini için son kez şansını denediği ortaya çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor transferin son dakikalarında hem Roma’ya hem de oyuncuya cazip bir teklif sundu. Bordo-mavililerin, Pellegrini’ye mevcut maaşına yakın bir rakam önerdiği belirtildi. Ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. Roma’nın eski kaptanı, teklifleri geri çevirerek en azından devre arasına kadar Serie A’da kalmayı tercih etti.

Roma ile sözleşmesini yenilemeyeceği Pellegrini buna rağmen Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.

