Trabzonspor'a Suudi Arabistan'dan kötü haber!

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Muhammed Cham için yaz transfer döneminde önemli bir gelişme yaşanmıştı. Bordo-mavili kulübe, Suudi Arabistan temsilcisi Al Fayha tarafından cazip bir teklif yapılmıştı.
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Teklifte, 2.5 milyon euro kiralama bedeli, 3 milyon euro satın alma opsiyonu ve 1 milyon euro bonus yer alıyordu. Ancak transferin gerçekleşmesi için Arap Yatırım Fonu'nun onayı bekleniyordu. Haftalardır süren bekleyişin ardından fon, bu transfer için gerekli onayı vermedi.
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Bu gelişmeyle birlikte, Trabzonspor'un önemli gelir beklentisi taşıdığı transfer iptal oldu. Muhammed Cham, şimdilik takımda kalmaya devam edecek.
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