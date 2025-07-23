Trabzonspor'a Suudi Arabistan'dan kötü haber!

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Trabzonspor'a Suudi Arabistan'dan kötü haber!

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da takımın önemli isimlerinden Muhammed Cham'ın, Suudi ekibi Al Fayha'ya satılması bekleniyordu. Transferin resmiyete dökülmesi beklenirken, bordo-mavililere olumsuz bir haber geldi.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Muhammed Cham için yaz transfer döneminde önemli bir gelişme yaşanmıştı. Bordo-mavili kulübe, Suudi Arabistan temsilcisi Al Fayha tarafından cazip bir teklif yapılmıştı.

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Teklifte, 2.5 milyon euro kiralama bedeli, 3 milyon euro satın alma opsiyonu ve 1 milyon euro bonus yer alıyordu. Ancak transferin gerçekleşmesi için Arap Yatırım Fonu'nun onayı bekleniyordu. Haftalardır süren bekleyişin ardından fon, bu transfer için gerekli onayı vermedi.

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Bu gelişmeyle birlikte, Trabzonspor'un önemli gelir beklentisi taşıdığı transfer iptal oldu. Muhammed Cham, şimdilik takımda kalmaya devam edecek.

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