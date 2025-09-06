Trabzonspor'a transfer olmuştu! Ernest Muçi'den iddialı açıklamalar

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'a transfer olmuştu! Ernest Muçi'den iddialı açıklamalar

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Arnavut oyuncu, şehre gider gitmez ilk açıklamalarını yaparken, iddialı sözler kullandı.

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan yeni transferi Ernest Muçi, Trabzon'a geldi. Muçi, kısa sürede takıma uyum sağlayacağına inandığını belirtti.

Trabzon'a gelmesinin ardından Arnavut yıldız, "Bütün oyuncular hakkında bilgim var. Ben de takıma dahil olduktan sonra, sanki dışarıdan gelen biri değil de hep buradaymışım gibi hissedeceklerini biliyorum. Takımıma yardımcı olmak için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu! Anlaşma sağlandı: Tam 3 tane Şampiyonlar Ligi kupası varFenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu! Anlaşma sağlandı: Tam 3 tane Şampiyonlar Ligi kupası var

g0joll9xsaan9eq.jpeg

Süper Lig devi transferde bombayı patlattı! Sadio Mane İstanbul'a geliyor: Havalimanı dolup taşacakSüper Lig devi transferde bombayı patlattı! Sadio Mane İstanbul'a geliyor: Havalimanı dolup taşacak

Sözlerine devam eden Muçi, "Bu sene kiralık olarak buraya geldim ama elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma beni almaları ve ne kadar faydalı olduğumu göstermek için çalışacağım." dedi.Son olarak 24 yaşındaki yıldız, "Farklı pozisyonlarda oynamaya açık olan bir oyuncuyum. Hocamızla da bir görüşmem oldu, gayet iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ben de sezona başlamak için sabırsızlanıyorum." sözlerini sarf etti.

Son olarak 24 yaşındaki yıldız, "Farklı pozisyonlarda oynamaya açık olan bir oyuncuyum. Hocamızla da bir görüşmem oldu, gayet iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ben de sezona başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Beşiktaş ekside!Beşiktaş ekside!

Dünya devinin teknik direktörü sakatlandı!Dünya devinin teknik direktörü sakatlandı!

Süper Lig tarihine geçecek teklif gelmişti! Fenerbahçe'de flaş Youssef En-Nesyri gelişmesi: Kimse bunu beklemiyorduSüper Lig tarihine geçecek teklif gelmişti! Fenerbahçe'de flaş Youssef En-Nesyri gelişmesi: Kimse bunu beklemiyordu

Son Haberler
Gürsel Tekin'in yanında yer alan bir isim daha çekildi...
Gürsel Tekin'in yanında yer alan bir isim daha çekildi...
Her unutkanlık Alzheimer değildir! Bilimin ışığında gerçekler
Her unutkanlık Alzheimer değildir! Bilimin ışığında gerçekler
CHP’nin olağanüstü kurultay kararının nedeni ortaya çıktı: “İktidarın planına büyük darbe” şeklinde yorumlandı
CHP’nin olağanüstü kurultay kararının nedeni ortaya çıktı: “İktidarın planına büyük darbe” şeklinde yorumlandı
Demir eksikliğinin gizli yüzü! Vücudun alarmı
Demir eksikliğinin gizli yüzü! Vücudun alarmı
TFF'den flaş Vincenzo Montella kararı!
TFF'den flaş Vincenzo Montella kararı!