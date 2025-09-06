Trabzonspor'a transfer olmuştu! Ernest Muçi'den iddialı açıklamalar

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan yeni transferi Ernest Muçi, Trabzon'a geldi. Muçi, kısa sürede takıma uyum sağlayacağına inandığını belirtti.



Trabzon'a gelmesinin ardından Arnavut yıldız, "Bütün oyuncular hakkında bilgim var. Ben de takıma dahil olduktan sonra, sanki dışarıdan gelen biri değil de hep buradaymışım gibi hissedeceklerini biliyorum. Takımıma yardımcı olmak için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Muçi, "Bu sene kiralık olarak buraya geldim ama elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma beni almaları ve ne kadar faydalı olduğumu göstermek için çalışacağım." dedi.Son olarak 24 yaşındaki yıldız, "Farklı pozisyonlarda oynamaya açık olan bir oyuncuyum. Hocamızla da bir görüşmem oldu, gayet iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ben de sezona başlamak için sabırsızlanıyorum." sözlerini sarf etti.

