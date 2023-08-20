Trabzonspor'a Trezeguet'ten kötü haber. Son durumu belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında dün oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında 51. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan ve yerini Teklic'e bırakan Trezeguet'nin kaburgasında kırık tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'in Mısırlı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynadığı maç sırasında darbe alarak oyundan çıkan oyuncumuz Trezeguet’nin Acıbadem Maslak Hastanesi’nde yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."