Trabzonspor’a Uğurcan’dan kötü haber: Kasımpaşa maçı öncesi ortaya çıktı

Kaynak: Fanatik
Trabzonspor’a Uğurcan’dan kötü haber: Kasımpaşa maçı öncesi ortaya çıktı

Trabzonspor’un Kasımpaşa’ya karşı oynayacağı Süper Lig maçı öncesi kötü haber geldi. Bordo mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’ın karşılaşmada forma giymesi düşük ihtimal olarak görülüyor.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, hafta boyu ağrıları nedeniyle antrenmanlara katılamazken Kasımpaşa maçı öncesi son durumu belli oldu.

Uğurcan Çakır, ağrıları nedeniyle hafta boyunca antrenmanlara katılamadı. Başarılı file bekçisinin bugün kendisini deneyeceği öğrenilse de yarınki Kasımpaşa mücadelesinde forma giymesi çok zor gözüküyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, Teknik direktör Fatih Tekke de 10 Mayıs ve 14 Mayıs’ta (kupa) Galatasaray ile üst üste oynanacak derbiler öncesi kaptanı riske etmeyi düşünmüyor. Ayrıca Savic de Kasımpaşa mücadelesinde dinlendirilecek.

AYNI ZAMANDA KART SINIRINDA

Trabzonspor, yarın akşam İstanbul’da Kasımpaşa’yı yenip ligdeki galibiyet serisini 4’e çıkartmak istiyor. Ceza sınırında ise 4 isim bulunuyor. Bu oyuncular; Uğurcan Çakır, Savic, Visca ve Ozan Tufan. Teknik heyet, sınırdaki oyuncuları kart görmemeleri konusunda özellikle uyarırken, 10 Mayıs’ta Papara Park’ta Galatasaray ile oynanacak lig derbisi öncesi kırmızı kart noktasında da dikkatli olunması istendi. Öte yandan Folcarelli ve Draguş da sakatlıkları nedeniyle yarın oynamayacak.

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