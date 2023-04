Trabzonspor'a hiç yakışmadı! 7 gollü maçta Kayserispor Trabzonspor'a acımadı

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Trabzonspor, lige verilen aradan sonra yeniden döndüğü evinde Yukatel Kayserispor’u ağırladı.

Her iki takımında oldukça hızlı başladığı karşılaşmanın daha ilk dakikası içerisinde Kayserispor’un, iki dakika sonra da bordo mavililerin golü gelince, ilk üç dakikada karşılıklı atılan birer gole tanık olduk.

Sarı kırmızılıların golüne Emrah Başsan, ev sahibinin golüne de Maxi Gomez imza atarken, konuk ekip; Trabzonspor kadar sahayı ilk yarı çok rahat kullandı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde; yazdan kalma pırıl pırıl güneşli ama serin bir havada oynanan bu 90 dakika da, takımlarını yalnız bırakmayan yaklaşık 200 kadar Kayserispor taraftarı, gereken desteği kuzey kale arkası tribününde maç bitene kadar verdiler.

Orhan Ak’ın ekibine nazaran, Çağdaş Atan’ın takımı daha derli toplu bir fotoğraf verirken, maç başladığında Trabzonspor’da istekli gördüğüm oyuncular, ilk etap da Abdülkadir Ömür, Markovic ve Gomez idi.

Karimi, Attamah ve Nurettin, sakat oldukları için kadrosunda olmayan Kayserispor, harbi üç puan için gelmiş onu belli etti ve aldı gitti.

Karşılaşmanın bir o kalede bir bu kalede başlamasıyla, gollü geçeceği görüntüsü ortaya çıkarken, ilk yarıya 2-1 önde giden sarı kırmızılılar oldu. Gökhan’ın ara pasını bir anda önünde bulan Thiam, meşin yuvarlağı filelere göndermesi aynı zamanda ilk yarının skoruydu.

Bu yarıda Cardos Mane ve Emrah ikilisinin, konuk ekip adına kaçırdıkları net gol pozisyonlarını unutmadım diyebilirim.

*

Trabzonspor’un yeni transferi Lazar Markovic, sahanın en diri adamlarından biri olmasına rağmen, kaçırdığı iki net pozisyona, biri kafa, biri ayak ile direkten dönen toplarını da eklersek günün en talihsiz oyuncusuydu diyebiliriz.

Bordo mavililerin defansın da Eren’in sırtına çarpan topu önce penaltı veren, VAR’da gidip iptal eden maçın orta hakem Erkan Özdamar, az kalsın bir çuval inciri berbat ediyordu.

26 yaşında olmasına rağmen sahada daha çok işler yapmasını beklenilen Yusuf Yazıcı’nın oyuna kötü başlaması, bazı taraftarların gereksiz yere onu yuhalamasına neden olması, hiç hoş değil... Halbuki, o durumdaki oyuncusuna tribünden moral vermesi lazım. Bunu fark eden Orhan Ak, çok akılı bir iş yaptı. İlk yarı oynanırken onu dışarı alıp, oyuncusu çıkarken bazı seyircilerin ona tepki verme ihtimaline engel oldu. Yusuf’u, devre arasında soyunma odasında dışarı alması tebrik edilecek bir hareketti. Aklıma gelmişken bu güzel hareketi hemen şuracıkta belirteyim dedim.

Yusuf, yerini devre arası Bardhi’ye bırakırken, günün şansız adamı Markovic’de, son 20 dakikada yerini gribal enfeksiyondan yeni çıkan Bakasetas’a bıraktı. Bıraktı bırakmasına da her an gol atabilecek görüntüsü veren Markovıc’in dışarı alınması da Orhan Hoca’nın büyük hatasıydı.

İkinci yarının ortalarında Kayserispor’un kaptanları Mensah ile penaltı atışından bulduğu golle deplasmanda iki farklı öne geçmesi, bordo mavili ekipte panik yapmadı.

Önce Ömür’ün, ardından penaltıdan Bardhi’nin golleri oyunun skoruna yeniden denge getirirken, Cardos Mane’nin driplingle getirip göstere göstere attığı gol ve takımını yeniden öne geçirmesi, saha içindeki Trabzonspor’da ciddi motivasyon eksikliğini gösterdi bence.

*

Mekanın sahibinde bugün; Trezeguet, Naci, Serkan, Dorukhan ve Abdülkadir Parmak’ın sakatlıkları devam ettiği için, olmayan oyuncularıydı.

İkinci yarıda, Kayseri’ye nazaran daha fazla oyunu rakip yarı alana yıkan, bu sefer Trabzonspor olmasına rağmen, Markovıc’in oyundan çıkana kadar kaçırdıkları ve direklerde patlayan topları günün ‘’Püf noktası’’ydı!

Çim zeminin üzerinde isteksiz bir görüntü veren, başta kaptan Uğurcan olmak üzere Trabzonspor’du. İstekli olan taraf ise üç puanı alıp evine gidendi. Yazık, Trabzonspor’da bugün forma giyenler: utanmalısınız!

Anlayacağınız; Bir kendi kendime de sorayım? Bordo mavililerin vücut bulmuş hali burada, akılları ise önümüzdeki salı günü gecesi başkentte, Ankaragücü ile tek maç olarak oynayacakları Türkiye Kupası’nda mıydı acaba?