Trabzonspor'a yeni Viking! Teklif yapıldı

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke’nin kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki Danimarkalı orta saha Albert Gronbaek için resmi teklifini Rennes kulübüne iletti.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi Southampton’da kiralık olarak geçiren Gronbaek’in bonservisi Fransız temsilcisi Rennes’te bulunuyor.

Rennes’in 2023 yazında Norveç’in Bodo Glimt takımından 15 milyon euroya transfer ettiği genç oyuncu, yüksek bonservis bedeli ve 2029’a kadar süren sözleşmesi nedeniyle kolay kolay elden çıkartılmak istenmese de, kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle satış listesine konulan isimler arasında yer alıyor.

Teknik direktör Tekke'nin takımın merkezinde liderlik rolü biçtiği Gronbaek için bordo-mavili yönetimin tüm şartları zorladığı öğrenildi. Resmi temasların kısa sürede hız kazanması bekleniyor.