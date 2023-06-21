Trabzonspor'a yıllar sonra kardeşler mi geliyor?

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, kulübün bütçesini bir yandan toparlamaya çalışırken, bir yandan da transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokumaya devam ediyor.

Trabzonspor'a yıllar sonra kardeşler mi geliyor?

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor’da aynı sezon içerisinde olmak üzere; Bülent ve Güngör Şahinkaya, Şenol ve Bahattin Güneş, Osman ve Ali Yılmaz, Hüsnü ve Raci Özkara, Şota ve Arçil Arveladze , Piotr ve Pawel Brozek kardeşlerden sonra; Bordo Mavili takıma yine iki kardeş oyuncu mu geliyor?
Karadeniz ekibi transferde rotayı Ferençvaroş'ta oynayan iki kardeşe çevirmiş. Macar medyasındaki spor basınında yayınlanan haberlere göre; Trabzonspor'un Samy Mmaee ve Ryan Mmaee kardeşler için Ferençvaroş ile temas halinde olduğunu, ancak İstanbul’dan Beşiktaş'ın da bir süredir bu ikiliyi takip ettiğini yazıldı.
26 yaşındaki 1.88 cm boyunda olan Samy Mmaee stoper olarak görev yaparken, Ferençvaroş formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Samy Mmaee, bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik katkı vererek, skor anlamında destek verebilen bir oyuncu görüntüsü verdi.
Bir yaş küçük kardeşi 25 yaşındaki Ryan Mmaee'de ise hücum hattında santrfor oynuyor. Trabzonspor'la geçen yıl oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçlarında da forma giyen kardeşlerden Ryan Mmaee, Ferençvaroş formasıyla bu sezon 36 maça çıktı ve 13 gol, 4 asistlik katkı sağlayarak, takımının en önemli oyuncularından biri olduğunu gösterdi.
Karadeniz ekibinin; Eylül-2022’de Frençvaroş’a deplasman da 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada, Macar takımının kardeş oyuncularından sadece Samy forma giymişti. Kasım-2022 ‘de de Trabzon’da, Bakasetas’ın penaltı golüyle 1-0 kazanılan rövanş karşılaşmasında ise, her iki kardeş ilk 11’de beraber forma giymiştiler.
Bordo Mavili kulüp, teknik patronları Nenda Bjelica’nın görüşü doğrultusunda; Belçika doğumlu, Fas A Milli Takımı’nın formasını giyen kardeş oyuncular için, Frençvaroş kulübüyle ciddi anlamda ön bir görüşme yapma ihtimali olabilir.

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