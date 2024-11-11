Trabzonspor'da 2 futbolcu daha kadro dışı... Şenol Güneş sazı eline aldı!

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Trabzonspor'da 2 futbolcu daha kadro dışı... Şenol Güneş sazı eline aldı!

Trabzonspor'da Süper Lig'de üst üste alınan mağlubiyet ve beraberliklerin ardından, yönetim 4 futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Karadeniz fırtınasında, 2 futbolcunun daha kadro dışı bırakılabileceği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor kötü gidişe Şenol Güneş ile de dur diyemedi. Kötü gidişat devam ederken Trabzonspor’da 4 futbolcu kadro dışı bırakılmıştı.

2 FUTBOLCU DAHA KADRO DIŞI KALABİLİR

Bu 4 futbolcu Mislav Orsic, Enis Bardhi, Umut Bozok ve Stefano Denswil olarak açıklanmıştı. Kadro dışı bırakılan bu futbolcuların ardından Ozan Tufan ve Denis Draguş'un da kadro dışı bırakılabileceği belirtildi.

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Başkan Ertuğrul Doğan ile toplantı yapmak için Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktör Şenol Güneş sabah saatlerinde İstanbul'a gitti. Güneş, kritik toplantıda devre arası transfer planlamasını sunacak.

Nihai kararın Milli ara sonrası oynanacak olan Adana Demirspor maçına kadar verileceğine dikkat çekildi.

Trabzonspor, son oynanan Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle beraber üst üste 3. mağlubiyetini alarak ligde 13. sıraya kadar gerilemişti.

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