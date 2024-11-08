Trabzonspor’da 2 oyuncu hariç herkes gidebilir. Şenol Günel son kararını verdi

Trabzonspor’da ara transfer öncesi gidecek oyuncular netlik kazanıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, takıma acil takviye isterken gidecek oyuncuları da belirliyor. Bordo mavililerde sezon başında 13 transfer yapılırken birçoğu vasatın altında kaldı.

Fanatik’te yer alan habere göre, Şenol Güneş, takımdan ayılmasını istediklerini belirledi. Tecrübeli hoca, geldiği günden beri hem bireysel hem de gruplar halinde sürekli toplantılar yapsa da dokunamadığı isimler var. Bunların başında Enis Bardhi, Mislav Orsic ve Borna Barisic gibi isimler geliyor. Bu 3 yabancının ara dönemde takımdan ayrılma ihtimali yüksek. Draguş konusunda da benzer karar alınabilir. Fakat Rumen oyuncuya ocak ayına kadar belli periyotlarda yine fırsat verilecek.



İKİ İSİM HARİÇ HERKES GİDEBİLİR

Şenol Güneş'in, Uğurcan Çakır ve Mendy hariç kimseyi vazgeçilmez görmediği öğrenildi. Öyle ki ara transferde sürpriz teklif gelen oyuncular olursa bunların değerlendirilmesi bekleniyor.



Milli arada Şenol Güneş ile başkan Ertuğrul Doğan'ın bir araya geleceği ve transfer konusunda detaylı bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. Başarılı çalıştırıcı, 10 numara, stoper, kanat ve kanat-forvet mevkilerine mutlaka takviye istiyor.



Direkt katkı sağlayacak net isimler üzerinden ilerleyen Güneş, bu profilde oyuncular bulunursa alınmasını talep edecek. Aksi durumda bazı transferler için yaz dönemine şimdiden hazırlık yapılacak.