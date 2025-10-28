Trabzonspor, 2025-26 sezonunun ilk 10 haftasında savunma hattında yakaladığı istikrarla kulüp tarihine geçti.

33 YIL SONRA EN İSTİKRARLI İKİLİ

Sabah Spor'un haberine göre; Arseniy Batagov ve Stefan Savic, ligde 10 maç üst üste birlikte forma giyerek tam 33 yıl sonra bu başarıya ulaşan ilk stoper ikilisi oldu.

Bordo-mavili kulüpte en son bu istikrarı 1991-92 sezonunda Lars Olsen ve Kemal Serdar yakalamıştı. Yeni dönemde Batagov-Savic tandemi, bu performansla kulüp tarihine adını yazdırdı.

SAVUNMA DİRENCİ ÖN PLANA ÇIKTI

Batagov ve Savic sadece süreklilikleriyle değil, performanslarıyla da fark yarattı.

Batagov’un yüksek pas isabet oranı ve oyun kurulumundaki katkısı, Savic’in ise hava toplarındaki hâkimiyeti, Karadeniz ekibinin savunma direncini ligin zirvesine taşıdı.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, yeni sezonda savunmada kurduğu bu güçlü yapı sayesinde puan tablosunda istikrar yakaladı.