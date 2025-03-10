Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi sona erdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi sona erdi

Trabzonspor'da peş peşe gelen kötü sonuçların ardından Şenol Güneş ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

"Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil; aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor’unu inşa etmek adına planlama yaptık.

Program kapsamında Sn. Güneş’in tesisler ve yatırımlardan da sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme hedefiyle göreve başladık.

Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibariyle teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı.

Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık. Tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız.

Trabzonspor camiasına ve büyük taraftarımıza saygıyla duyurulur."

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