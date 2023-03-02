Ahmet A�o�lu istifa m� ediyor? Trabzonspor'da s�cak saatler

Bordo Mavili y�netim kurulunun acil koduyla topland��� ��renildi.

Trabzonspor'da erken se�im karar� al�nd��� konu�ulmu�tu. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel konuyla ilgili olarak, "Trabzonspor y�netiminin bu ay �demesi gereken 250 milyon TL'nin �zerinde bir miktar var. Bunu �demek i�in �ok ciddi g�r��meler yap�ld�. �u an i�in resmi bir kongre karar� yok ama konu�uluyor" dedi.

Sel ayr�ca "Y�netim, sal� g�n� bir toplant� ger�ekle�tirdi ve kul�b�n ekonomisi ele al�nd�. Baz� y�neticiler g�ven tazelenmesi y�n�nde fikir beyan etti" ifadelerini kulland�.