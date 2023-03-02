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Ahmet A�o�lu istifa m� ediyor? Trabzonspor'da s�cak saatler

Trabzonspor'da s�cak saatler ya�an�yor. Bordo - Mavili y�netimde istifa zirvesi...

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 12:38
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Trabzonspor'da Ahmet A�ao�lu isitfas� iddias�

Ahmet A�o�lu istifa m� ediyor? Trabzonspor'da s�cak saatler
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Bordo Mavili y�netim kurulunun acil koduyla topland��� ��renildi.

Trabzonspor'da erken se�im karar� al�nd��� konu�ulmu�tu. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel konuyla ilgili olarak, "Trabzonspor y�netiminin bu ay �demesi gereken 250 milyon TL'nin �zerinde bir miktar var. Bunu �demek i�in �ok ciddi g�r��meler yap�ld�. �u an i�in resmi bir kongre karar� yok ama konu�uluyor" dedi.

Sel ayr�ca "Y�netim, sal� g�n� bir toplant� ger�ekle�tirdi ve kul�b�n ekonomisi ele al�nd�. Baz� y�neticiler g�ven tazelenmesi y�n�nde fikir beyan etti" ifadelerini kulland�.

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