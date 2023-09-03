Trabzonspor'da Alzate gelişmesi. Teknik Direktörü konuştu

Trabzonspor'un İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Brighton'da forma giyen Steven Alzate'de mutlu sona çok yaklaştı. Oyuncunun teknik direktörü de gerçekleşmesi beklenen transfer hakkında konuştu.

Trabzonspor'da Alzate gelişmesi. Teknik Direktörü konuştu

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ
Bugünlerde Avrupa'da transfer penceresinin kapanmasının ardından, haliyle gözler 15 Eylül'de kapanacak Türkiye'ye çevrildi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Bordo Mavililer, İngiltere ekiplerinden Brighton'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Steven Alzate'nin işini bitirmek üzere.

Avrupa'da olduğu gibi İngiltere'de de transfer penceresinin kapanması ile oyuncunun etrafında gidebileceği takım sayısı oldukça azaldı.

Premier ekibi Brighton'ın, oyuncusu Caicedo'yu Chelsea'ye, rekor bonservis ile satması ve onun yerine Fransız ekibi Lille'den Carlos Baleba'yı transfer etmesi ile Kolombiyalı milli oyuncunun Alzate'nin kadroda forma kapmakta zorlanacağı konuşuluyor.

Konuyla ilgili olarak, İngiliz ekibinin teknik direktörü Roberto De Zerbi, Alzate'nin durumu hakkında İngiltere'de transfer tarihinin bitmesine saatler kala, söz konusu
oyuncunun durumu için "Ne yazık ki her pozisyonda ikiden fazla oyuncuya sahip olmak, bir tekin adam için kadro kurmakta zorlayıcı bir durum. Fakat o kalırsa, onu tabiki unutmam. Çok fazla karşılaşma oynacağız ve bence gitmezse Alzate'nin buradaki pozisyonu önemli bir hale gelebilir." şeklinde açıklamalarda bulundu.

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