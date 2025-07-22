Trabzonspor'da ayrılık

Kaynak: İHA
Trabzonspor'da ayrılık

Trabzonspor Kulübü, 25 yaşındaki Hırvat oyuncu Tonio Teklic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic arasındaki 21.07.2023 başlangıç ve 30.06.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.
2023-2024 sezonunda Hırvatistan ekiplerinden Varazdin'den kadroya katılan orta saha oyuncusu, Trabzonspor formasıyla 6 mücadelede görev aldı.

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