Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı

Turgay Beşyıldız - YENİÇAĞ

Trabzonspor, Yunan oyunculardan Manolis Siopis ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla görüşerek, iyi bir şekilde ayrılan Karadeniz ekibi, oyuncudan bu fesih karşısında yaklaşık 500 bin Euro bir ücret elde edecek.

Bu arada oyuncun; Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'da bir kulübe transfer olması halinde ise Bordo Mavili kulübe 700 bin Euro daha ödeme yapacağı öğrenildi.

Siopis'e ayrılmadan yönetim tarafından teşekkür edileceği ve kendisine, kulübe ait bir şiltin takdim edileceği bildirildi.