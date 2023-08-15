Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı

Bordo Mavililer, Yunan oyuncu Siopis ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi feshetti.

Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı

Turgay Beşyıldız - YENİÇAĞ

Trabzonspor, Yunan oyunculardan Manolis Siopis ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.
29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla görüşerek, iyi bir şekilde ayrılan Karadeniz ekibi, oyuncudan bu fesih karşısında yaklaşık 500 bin Euro bir ücret elde edecek.
Bu arada oyuncun; Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'da bir kulübe transfer olması halinde ise Bordo Mavili kulübe 700 bin Euro daha ödeme yapacağı öğrenildi.
Siopis'e ayrılmadan yönetim tarafından teşekkür edileceği ve kendisine, kulübe ait bir şiltin takdim edileceği bildirildi.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı Güncel
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Milletvekili adayı olmuştu. İlyas Salman setlere geri döndü Magazin
Milletvekili adayı olmuştu. İlyas Salman setlere geri döndü
Her 5 hastadan 1'inde ne bozukluğu tespit edildi Sağlık
Her 5 hastadan 1'inde ne bozukluğu tespit edildi
Sıcak havalar ve kaplıcalar varisi azdırıyor. Uzmanından hayat kurtaran öneriler Sağlık
Sıcak havalar ve kaplıcalar varisi azdırıyor. Uzmanından hayat kurtaran öneriler
Karagümrük'e iki İtalyan birden Spor
Karagümrük'e iki İtalyan birden
Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 55'e çıktı Dünya
Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 55'e çıktı
Hatay'da bahçe yangını Güncel
Hatay'da bahçe yangını