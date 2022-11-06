﻿Trabzon ağır yaralı: 2 yıldız Ankara'da yok

Trabzonspor, 2 penaltı kazandığı maçta 2-0 öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı ve Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Bordo mavili takım maçta çok önemli iki puan kaybederken, iki de yıldızını kaybetti.

Trabzonspor'un gollerini atan Bakasetas ile Trezeguet, Konyaspor karşılaşmasında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

İki futbolcu da gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.