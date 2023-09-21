Trabzonspor’da Bakic takımda kaldı

Bordo-mavililerin transferin son günlerinde kadrosuna katıp başka bir takıma kiralamaya çalıştığı Bakic kendisiyle ilgilenen kulüplerin zamanın darlığını kendi lehlerine maddi olarak kullanmaya kalkması sonrası takımda kaldı.

Trabzonspor’da Bakic takımda kaldı

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor, genç oyuncusu Ognjen Bakic’i, transfer dönemlerinin son günlerinde kiralık olarak vermek için; karşılıklı görüştüğü bir, iki İsrail kulübü, zamanın darlığını kendi lehlerine maddi olarak kullanmaya kalkınca, transfer gerçekleşmedi. Bu arada da, İsrail’de transfer dönemi kapandı.

Bordo-Mavililerin kurmayları ve teknik patronu; Hırvatistan’ın üst düzey ligi olan Supersport HNL ekiplerinden, NK Osijek takımında forma giyen, 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'i, bu sezonki 36 kişilik kadrosuna kattıktan sonra, maç sayısını ve tecrübesini arttırması için kiralık verilmesi kararlaştırmıştı.

Trabzonspor’da, Bakic için transfer döneminin henüz kapanmadığı Ligat ha’AL da mücadele eden İsrail kulüplerinden bir, ikisi oyuncuya talip oldu. Yapılan görüşmeler son güne kadar sonuç vermeyince, İsrail’de transfer dönemi de kapanırken, Bakic’de kulübünde kaldı.

İdmanlarda ilk gözlemlerde iyi bir izlenim bırakan Bakic’in, şimdi ilk hedefi Karadeniz ekibinde 21 kişilik maç kadrosuna girmek olacak.

Bordo Mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica'nın, özel olarak takip edip alınmasını istediği ve aldırdığı Karadağlı oyuncu; Bordo Mavililer’e, özellikle önümüzdeki sezon faydalanma düşüncesiyle alınmıştı. U21 Karadağ Milli Takımı forması giyen genç oyuncunun, bu sezon 21 kişilik maç kadrolarına girmesi, kendi hanesine mutlak başarı olarak yazılacak.

Gelecek vaadiyle alınan genç oyuncunun, piyasadaki bonservis değeri şimdilik 70-75 bin Euro civarında seyrederken; Trabzonspor, 2003 Karadağ-Kotor doğumlu merkez orta saha oynayan bu oyuncuyu, bu sezon 65 bin Euro bir maaş bedeli ile takıma katmıştı.

Söz konusu bu anlaşma geçtiğimiz günlerde KAP’a bildirilmiş, profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Karadeniz kulübüne ait olmak üzere, 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştı.

Bakic’in idmanlarda zıpkın gibi olduğu, çok çabuk ve süratli oynadığı, sprinter özelliği dikkat çekerek, göze battığı ifade edildi.

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