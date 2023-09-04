Trabzonspor’da Batista Mendy ile son raunt

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bastia Mendy defterini kapatmadı ve kulübü Angers ile tekrardan temasa geçti

Trabzonspor’da Batista Mendy ile son raunt

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor'un uzun süredir gündemini, Petkovic’den sonra en fazla meşgul eden Gine asıllı Fransız oyuncu Batista Mendy oldu. Petkovic transferi; kulübü tarafından yeniden yükseltilen yüksek bonservis nedeniyle kesin kapatılırken, şimdi de transferi yaklaşık 10 gün önce bittiğinin haberini verdiğimiz genç ön libero Mendy, Avrupa’da istediği transferi yakalayamayıp transfer tarihi de kapanınca, Trabzonspor’un kucağına düştü.

Daha önce bir süre pazarlık yapılan oyuncu için Trabzonspor, Fransız League 2’de yer alan Angers Kulübüne 5 milyon + 1 milyon istatistik bonusu önermiş, oyuncuyu da yıllık maaş olarak; 1 milyon 350 bin Euro + 350 bin bonus teklif etmişti. Bu sunulan rakamlar, Fransız kulübü ve oyuncusu tarafından onaylanmıştı. Hatta Batista, Türkiye’ye yola çıkmak için bavulunu toplamaya başlamıştı.
Avrupa’da transferin kapanmasıyla daha yüksek rakamı bulamayan Fransız kulübü ve oyuncusu , rotayı tekrar Trabzonspor’a çevirmek zorunda kalınca, Bordo Mavili kulüpte anlaşma sonrası tavır değiştirerek, kulübün ve oyuncunun ücretinde haklı olarak kısıtlamaya gitti.

Askıya alınan transfer için başka alternatifler düşünülse de, Trabzonspor Batista Mendy defterini de kapatmayarak onunla bugün son rauntta çıktı.

Son yaşanan gelişmeler sonrası, Bordo Mavililerin yetkili menajeri, Fransa’da 23 yaşındaki, oyuncunun kulübü ile tekrar temasa geçti.

Temaslar sonrası genç orta sahanın kulübüne; en son 3 Milyon Euro bonservis bedeli teklif edilirken, Fransız temsilcisi Angers yetkililerinden son kararlarını bildirilmeleri istendi.

Oyuncunun yıllık maaş ödemesi olan toplam rakamı da; 1 milyon 700 bin Euro’dan, en fazla 1 milyon Euro ya indirildiği bilgisi edinildi.
Artık top karşı tarafta, karar onların...

Trabzonspor ise Batista Mendy için Fransızlardan son kararlarını beklerken, bir santrafor ile Avrupa’da oynayan ve gurbetçi olmayan, orta saha da görev yapan bir Türk Milli takım oyuncusunun ismini de her an açıklayabileceği öğrenildi.

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