Trabzonspor’da bir ayrılık daha: Sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor’da sezon sona ermeden kadro yenileme çalışmaları başladı. Bordo-Mavililer, Serkan Asan’ın ardından altyapısından yetişen bir diğer oyuncusu Hüseyin Türkmen ile de yollarını ayırdı.

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki 01.06.2023 başlangıç ve 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.”

Hüseyin Türkmen 8 sezon formasını giydiği Trabzonspor’da 124 maçta görev yapıp 1 gol ve 3 asiste imza attı.