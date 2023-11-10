Trabzonspor'da bir örümcek adam: Paul Onuachu. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız /YENİÇAĞ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, aramızdan ayrılışının 85. yılında, sevgi ve özlemle andığımız bugünün gecesindeki karşılaşmada, Trabzonspor Papara Park'ta Konyaspor'u konuk etti.

Süper Lig'deki son iki deplasmanından mağlup ayrılan Yeşil Beyazılar, bu gece 3. kez aynı şeyi tekrarlamamanın gayreti içerisindeydiler.

Trabzonspor'un ise geçen haftaki ilk 11'inden tek değişiklik, cezalı olan Eren'in yerine Larsen"in forma giymesiydi. Bordo Mavililerde, ayrıca dört sakat oyuncuda kadrosunda yoktu. Oyuna temposuz başlayan ev sahibinin ilk tehlikeli sonuçsuz atağı, 20. dakikada Onuachu ile geldi.

Konyaspor, çift başlı kartallar! Özellikle ilk 45 dakikada kendi yarı alanlarında, Karadeniz ekibine pas yaptırıp pozisyon verdirmemeye çalıştı. Hakan Keleş'in oyuncuları, rakipten kaptıkları toplarla kontratak yakaladılar ve oyunun 28. dakikasında Calvo ile gole çok yaklaştılar. Calvo'nun altı pasın içerisinden vurduğu topun üst direğe çarpıp dışarı çıkması, Trabzonspor'un çok talihli bir anıydı.

Karadeniz ekibi değil de, sanki Konyaspor kendi sahasında oynar gibiydi. İlk yarının büyük bir bölümü ev sahibinin yara alanında geçti. Trabzonspor'dan ziyade, Konyaspor rakibine sıkıntılı anlar yaşatan ekip oldu. Konyaspor'un 30 kişilik taraftar grubu, misafir tribününde yerlerini alırken, üç sakat oyuncusundan yoksun olan Yeşil Beyazlılar, Fenerbahçe maçından sonra ayakları yere basmayan Bordo Mavili oyunculara, bu yarıda adeta bir ders verdi.

İlk yarıda adeta sahada olmayan Abdullah Avcı'nın ekibi, gördükki 3-2'lik Fenerbahçe maçından sonra rehavetin dibine vurmuş! Hafızamda kalan bu bölümde; Visca'nın, yakın çapraz mesafede yan direkten geri gelen şutu idi. Bu yarıda Tümosan Konyaspor, biraz daha akıllı olsaydı devrede soyunma odasına önde gidebilirdi.

Anlayacağınız ilk yarıda ev sahibi evde yoktu! Avcı, ikinci yarıya; üzerine adeta ölü toprağa serilmiş takımında, oyuncu değişikliği yaparak başladı. Papara Park'ın çimenlerinde çiçek toplayan Berat, yerini Bakasetas'a bıraktı. İlerleyen sürede Visca'da, Trezeguet'e.

Oyuna hareket gelince, Pepe durdu durdu, nihayet getirip araya bir top attı. Geldi geleli boş geçmeyen Onuachu 5. golünü, yine açılış golü olarak tabelaya yazdı. Tribünlerde 22 bin civarında taraftarınıda, ikinci 45 dakikada tam olarak! arkasına alan Bordo Mavili çocuklar; hazırlık paslarını daha seri yapıp ,oyunu rakip yarı alana daha iyi forse etmeye başlayınca, Papara Park'a hareketlilik geldi.

Buna rağmen, oyunun son 15 dakikasına girildiğinde, ikinci yarı oyuna dahil olan Oliveira ve Prip paslaşması, Prip'in kafasıyla Yeşil Beyazlılara beraberlik golünü getirdi. Bu golde en büyük hata By penaltı Mehmet Can'ın idi! Mehmet Can, ona doğru gelen topa gitmek yerine topu bekleyince, araya giren Kolombiyalı eski milli oyuncu Konyaspor'un en tehlikeli adamı 70 numaralı Marlos Moreno, golü getiren atağı başlatandı.

Beraberlik golünden sonra oyuna giren Enis Destan'ın, yine pozitif katkısındaki asistine aynı şıklıkta enfes vuran Nijeryalı Paul Onuachu, Trabzonspor'u bu gece rehavet disiplinsizliğinden kurtardı. Bursa Bölgesi'nden orta hakem Cihan Aydın ise, bu gece fena maç yönetmedi. Bu takımda sağ bekte Mehmet Can, son haftalarda oldukça sırıtmaya başladı, kesinlikle dinlendirilmesi lazım.

Maçtan önce yaptığım yorumda; Trabzonspor, bu gece galip gelecek ama çok zor olacak demiştim. Öyle de oldu. Yatsın kalksın, Nijeryalı Onuachu'nun bireysel kabiliyet kokan, jeneriklik, enfes 2. golüne dua etsin.