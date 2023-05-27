Trabzonspor'da Bjelica kararını açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, transfer için "Takıma çok iyi oyuncular katacağız" diyerek taraftara müjdeyi verdi.

Trabzonspor'da Bjelica kararını açıkladı

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Bitexen Giresunspor maçına hazırlanan Trabzonspor'da, karşılaşma öncesi çalışmalar sürüyor. Bordo mavililerin saat 11.00'de basına açık yapılan idmanı öncesinde teknik direktör Nenad Bjelica, selamlaştığı gazetecilerin sorularını yanıtladı; takımın durumunu, gelecek sezon planlamaları ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Takımdaki mental duruma ilişkin soruya yanıt veren Nenad Bjelica, "Sezon sonu gelmişti ve çok fazla da hedef kalmamıştı. Bizim gelişimizden önce kulübün hedeflerine ulaşılamamıştı. Bu durum bizim işimizi de zorlaştırdı ama tabi ki bu riski bilerek geldik. 1 ay geçti, kulübü ve bizi bekleyen taraftarları tanıdık, kimlerle devam edebiliriz bunu gördük. Buraya Haziran ayında gelmiş olsaydık 1 aya ihtiyacımız olacaktı. Sonuçta istediğim gibi değildi bazı maçlar, sakat oyuncularımız da vardı. Kırmızı kartlar gibi durumlarda bizi etkiledi ama bu takımın daha fazlasını vereceğinden hiç şüphem yok. Burada daha fazla çalışma fırsatı buldukça sonuçların çok daha iyi geleceğinden hiç şüphem yok. Oynadığımız son maç bize önümüzdeki sene için o ışığı, güzel haberleri veriyor" dedi.

"MAAŞLARDA DİKKATLİ OLACAĞIZ"
Gelecek sezon düşündüğü formasyon ve oyun planına yönelik çalışmaları ve düşünceleri sorulan Bjelica, "Çok yarışmacı bir takım olmasını umuyorum. Bunun üzerine çalışıyoruz. İyi oyuncuları aramıza katabilmeyi istiyoruz. Takımın hedefleri için uğraşmaya, çalışmaya, koşmaya aç oyuncuları aramıza katmak istiyoruz. Tabi ki oyuncu maaşları konusunda dikkatli davranıp, biraz daha aşağı çekebiliriz ama bu bizim için herhangi bir mazeret olmayacak. Şundan eminim çok iyi oyuncular katacağız aramıza. Önümüzdeki sezon hedefimiz, Trabzonspor'u Avrupa kupalarında en üst kademelerde temsil edecek sıralarda olabilmek, en yukarılarda olmak. Taraftarların beklentisinin daha fazla olduğunu biliyorum. Kupalar kazanmak için o mücadeleyi her zaman vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Hırvat teknik adam, takımla yolların ayrılacağı ve dahil olacak oyuncular hakkındaki düşüncelerine yönelik soruya "Bu konuda fikrimiz çok net, burada kalacak oyuncularla ilgili ve gelecek oyuncularla alakalı. İstediğimiz bütün oyuncuları aramıza katabilecek miyiz, bunu da göreceğiz hep birlikte" yanıtını verdi. (DHA)

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