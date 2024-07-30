Trabzonspor'da Büyükekşi depremi

Genel kurulda İbrahim Hacıosmanoğlu'na karşı Mehmet Büyükekşi'nin listesinde yer alan Trabzonspor eski yöneticisi Yalçın Orhan'a yönelik tepkiler devam ediyor.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ve camianın önemli isimlerinin Orhan'a yönelik çağrıları karşılık buldu.

Disiplin kuruluna sevk edilerek üyelikten istifa etmesi istenen Orhan'a bir tepki de Çakıroğlu ailesinden geldi.

Aile adına İrfan Çakıroğlu tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İŞTE İRFAN ÇAKIROĞLU'NUN DİLEKÇESİ:

Kamuoyuna duyurulur

Trabzonspor camiası büyük bir ailedir.

Bu aile Türk futbol dünyasına çok sayıda spor adamı, sporcu ve yönetici yetiştirmiştir. Bu ailenin aidiyetini, sorumluluğunu taşıyan hiçbir dinamik temsil ettiği camianın şahsi manevisine halel getirmemiş, kişisel menfaatlerine camiayı basamak yapmaya kalkışmamıştır! Çünkü arıyla namusuyla yaşama gayreti bu coğrafyanın karakteristik özelliğidir…

Ta ki! Eski Trabzonspor yöneticisi “Yalçın Orhan” denen yaban otuna kadar!

Trabzonspor’un temsili ile TFF yöneticiliği yapan, Trabzonspor’un aleyhindeki tüm kararlarda sessiz kalan, Trabzonspor yönetiminin camia adına tavır alması için “TFF yönetiminden istifa çağrılarını” kaale almayan! Son TFF seçimlerinde de Trabzonspor yönetimi, camiası ve kanaat önderlerinin aleyhinde pozisyon alan! Trabzonspor eski yöneticisi “Yalçın Orhan’ı” Kulüp disiplin kuruluna sevk, camia da üyelikten istifaya davet etti!

Yaban otları; beslendiği damarları, toprakları değil kendi yaşam alanlarını önemserler! Müdehale edilmediğinde kanser gibi yayılır, ekolojiye zarar verirler!

Bu ailenin değerli bir parçası olan Çakıroğlu ailesinin dinamikleri olarak; Kulüp başkanımızın, kanaat önderlerinin, camianın istifa çağrısını yerinde buluyor, bu yaban otunun da ivedilikle “camiadan özür dileyerek” Trabzonspor üyeliğinden istifa etmesini bekliyoruz!