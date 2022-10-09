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Dorukhan Toköz'den müjdeli haber

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ümraniyespor maçında menisküs yırtığı ile çapraz bağını yırtan Dorukhan Toköz'den sevindiren haber geldi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 09:44
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Trabzonspor'da ciddi sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz bireysel çalışmalara başladı

Dorukhan Toköz'den müjdeli haber
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Süper Lig 'in 5. haftasında oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan, yapılan kontroller sonucunda menisküs yırtığı ile çapraz bağ yırtığı tespit edilen Dorukhan Toköz'den iyi haber geldi.

Sezonu kapattığı açıklanan 26 yaşındaki futbolcu, tesiste bireysel olarak çalışırken fotoğraf paylaştı.

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Dorukhan'ın beklenenden kısa bir süre içerisinde takıma geri döneceği öğrenildi.

İşte Dorukhan Toköz'ün fotoğrafı;

 

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