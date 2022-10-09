Dorukhan Toköz'den müjdeli haber

Süper Lig 'in 5. haftasında oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan, yapılan kontroller sonucunda menisküs yırtığı ile çapraz bağ yırtığı tespit edilen Dorukhan Toköz'den iyi haber geldi.
Sezonu kapattığı açıklanan 26 yaşındaki futbolcu, tesiste bireysel olarak çalışırken fotoğraf paylaştı.
Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Dorukhan'ın beklenenden kısa bir süre içerisinde takıma geri döneceği öğrenildi.
İşte Dorukhan Toköz'ün fotoğrafı;
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