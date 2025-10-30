Trabzonspor Basketbol, kadrosunda önemli bir değişime gitti. Amerikalı pivot Royce Dewayne Hamm Jr. resmen transfer edilirken, Ty Gordon ile vedalaşıldı. Takımda Okben Ulubay’ın da ayrılığa hazırlandığı belirtiliyor.

ROYCE DEWAYNE HAMM JR. DUYURULDU

Bordo-mavili kulüp, yeni transferini şu açıklamayla duyurdu:

“Ailemize hoş geldin, Royce Dewayne Hamm Jr. Takımımız, Amerikalı pivot Royce Dewayne Hamm Jr.’ı kadromuza kattı. Royce’a formamız altında başarılı bir sezon dileriz.”

TRABZONSPOR'DAN TY GORDON'A VEDA

Trabzonspor Basketbol, takımdan ayrılan guard Ty Gordon için de paylaşım yaptı. Açıklamada, “Teşekkürler Ty Gordon! Kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.

OKBEN ULUBAY DA AYRILIYOR

Kadrodaki hareketlilik bununla sınırlı değil. Okben Ulubay’ın da ayrılık aşamasında olduğu ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği öğrenildi.

YENİ ADRESLERİ BANDIRMA

Ty Gordon ve Okben Ulubay’ın Bandırma Bordo Basketbol ile anlaşmaya vardığı gelen bilgiler arasında. Transferin kısa süre içerisinde duyrulması bekleniyor.