Trabzonspor'da derbi hazırlıkları tamam

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Papara Park’ta, yarın akşam saat 20.00’de Beşiktaş ile haftanın derbisinde karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor’da, bu maç için hazırlıklar tamamlandı.



Orsic, Fernandez ve Hüseyin gibi sakat olan oyuncuların haricinde, en çok merak edilen sorulardan biri, NicolasPepe’nin oynayıp oynamayacağı idi.

PEPE

Nicolas Pepe’nin yaklaşık 4 ay gibi bir zamandır idmanlardan ayrı olduğu, teknik adamlar eşliğinde hep yalnız çalıştığı belirtilirken; takımla birlikte kısa bir süre önce çalışmalara başladığı ifade edildi. Pepe’nin meşin yuvarlağa karşı bir açlığı bulunurken! Sağ kanat oyuncusunun, ilk 11’de oynamaktan daha çok, 21 kişilik kadroda yer alıp almayacağı, yarın akşam maç saatinden önce belli olacak.

MUHTEMEL 11

Bu arada Bordo Mavili takımın, Siyah Beyazlılar önüne muhtemelen şu 11 ile çıkması bekleniyor :

Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, B.Mendy, Bakasetas (Abdülkadir), Bardhi, Trezeguet, Visca, P.Onuachu

16 YENİ TRANSFER

Öte yandan, Trabzonspor’da bu sezon 33 oyuncu başka kulüplere, kiralık ya da bonservisleriyle beraber giderken; Bordo Mavililerde kiralık oynayan oyucular kulüplerine dönmüş, M.Hamsik ise futbol hayatına, bu forma altında veda etmişti:



Karadeniz ekibi; transfer döneminde 16 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.

Bir oyuncu kiralık, 2 oyuncu satın alma opsiyonlu kiralık alınırken, 13 futbolcu kadroya dahil edildi.

10 oyuncusu yabancı, 6’sı yerli olan bu transferlerin ve geldikleri kulüplerin adları şöyle sıralandı:

1-Altınordu’dan, Türk kaleci Onuralp Çevik

2-Southampton’dan, Hırvat sol kanat Mislav Orsic

3-Panathinaikos’dan, Yunan ön libero Dimitris Kourbelis

4-Real Valladolid’den, İspanyol stoper Joaquin Fernandez

5-Udinese’den, Hırvat stoper Filip Benkovic

6-B.Dortmund 2’den, Türk on numara Gökhan Gürpüz

7-NK Varazdin’den, Hırvat orta saha Tonio Teklic

8-D.C. United’den Yunan forvet arkası Taxiarchis Fountas

9-Fatih Karagümrük SK’dan Türk statüsünde stoper Rayyan Baniya

10-Schalke 04’den, Türk sağ bek Mehmet Can Aydın-(S.A.O-Kiralık)

11-Al- Ettifaq’dan, Türk merkez ön libero Berat Özdemir-(Kiralık)

12-Angers SCO’dan, Fransız ön libero Batista Mendy

13-Arsenal’den, Fildişi Sahilli sağ kanat Nicolas Pepe

14-NK Osijek’den,Karadağlı merkez orta saha Ognjen Bakic

15-Southampton’dan, Nijeryalı santrafor Paul Onuachu (S.A.O-Kiralık)

16-Alanyaspor’dan Türk ön libero Umut Güneş



BİLETLER TÜKENMEK ÜZERE

Diğer yandan, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması için satışa çıkan kombine ve biletlerin; şu saat itibarıyla toplam 36.150 tanesinin bittiği, geri kalan 2.250 koltuğun satış işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Söz konusu biletlerin bu gece saatlerine kadar bitmesi beklenirken, misafir tribününe ait 2.100 biletinde satışa çıkartılması bekleniyor.