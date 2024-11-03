Trabzonspor'da derbinin gizli silahı! Şenol Güneş yıldız ismi 11'e çekiyor

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Trabzonspor'da derbinin gizli silahı! Şenol Güneş yıldız ismi 11'e çekiyor

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde Karadeniz ekibinin tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş gizli silahını kullanmayı düşünüyor. Karşılaşma için Güneş'in en büyük kozu bu hamle olduğu düşünülüyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 11. haftada sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Bordo mavili takımın Fenerbahçe ile 3 Kasım Pazar günü Papara Park'ta kozlarını paylaşacağı mücadele 19.00'da başlayacak.

Kritik müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. 4. hakem ise Turgut Doman olacak.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK VAR

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ve Serkan Asan dışında eksik bulunmuyor.

NWAKAEME İLK 11'E DÖNÜYOR

Trabzonspor'da Süper Lig'de son 3 maçın 2'sinde forma giyemeyen ve Göztepe maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan Nwakaeme, Fenerbahçe maçı ile ilk 11'e dönüyor.

Fizik açıdan iyi duruma geldiği ifade edilen Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe derbisinde sahada olacağı öğrenildi.

Trabzonspor'un kritik müsabakaya Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza 11'i ile çıkması bekleniyor.

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