22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dorukhan Toköz Trabzonspor'u şaşırttı!

Dorukhan Toköz Trabzonspor'u şaşırttı!

Sakatlığı yüzünden aylardır sahalardan uzak olan Dorukhan Toköz'ün kadroda yer almamasına rağmen A Milli Takım'la antrenmanlara çıkmaya başlaması bordo-mavilileri hem sevindirdi hem de şaşırttı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 09:50
Takip Et

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz şaşkınlığı yaşanıyor

Dorukhan Toköz Trabzonspor'u şaşırttı!
+
Aa
-

Milliyet'in haberine göre deneyimli futbolcunun İstanbul'daki kamp çalışmaları sırasında kontrollü olarak ay-yıldızlı ekiple beraber antrenmanlara çıkacağı aktarıldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un idmanlara katılabilmesi için Dorukhan'a özel izin verdiği kaydedildi.
Rehabilitasyon döneminde bulunan bordo-mavili futbolcunun bir süre daha bireysel çalışmalar gerçekleştireceği ifade edildi. Dorukhan'ın yaklaşık bir ay sonra tam kapasite ile antrenman yapabileceği belirtildi.

ÜMRANİYE MAÇINDAN BERİ YOK
Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor'la oynanan maçta sakatlanan ve sol dizinden çapraz bağ ameliyatı geçiren tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon elde edilen tarihi şampiyonlukta performansıyla büyük pay sahibi olmuştu. Geçen sezon 32 resmi maça çıkan Dorukhan 2 gol, 2 asiste imza atmıştı. İki yıl önce Beşiktaş'tan bedelsiz transfer edilen 26 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili kulüple 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
2
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
3
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
4
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
5
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿'Ucuz et' diye buldukları çözüme bakın. Pes vallahi pes
6
﻿'Ucuz et' diye buldukları çözüme bakın. Pes vallahi pes
﻿'Ucuz et' diye buldukları çözüme bakın. Pes vallahi pes
﻿Millet İttifakı kazanırsa TFF'nin başına ünlü hakem geçecek
7
﻿Millet İttifakı kazanırsa TFF'nin başına ünlü hakem geçecek
﻿Millet İttifakı kazanırsa TFF'nin başına ünlü hakem geçecek
﻿Çobandüdüğü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Çobandüdüğü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Çobandüdüğü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Lale Orta'nın istifası istendi. TFF olağanüstü toplanıyor
﻿Lale Orta'nın istifası istendi. TFF olağanüstü toplanıyor
﻿Lale Orta'nın istifası istendi. TFF olağanüstü toplanıyor
﻿Beşiktaş UEFA'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi maddesinden yararlanacak
﻿Beşiktaş UEFA'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi maddesinden yararlanacak
﻿Beşiktaş UEFA'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi maddesinden yararlanacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.