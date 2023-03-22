Dorukhan Toköz Trabzonspor'u şaşırttı!

Milliyet'in haberine göre deneyimli futbolcunun İstanbul'daki kamp çalışmaları sırasında kontrollü olarak ay-yıldızlı ekiple beraber antrenmanlara çıkacağı aktarıldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un idmanlara katılabilmesi için Dorukhan'a özel izin verdiği kaydedildi.

Rehabilitasyon döneminde bulunan bordo-mavili futbolcunun bir süre daha bireysel çalışmalar gerçekleştireceği ifade edildi. Dorukhan'ın yaklaşık bir ay sonra tam kapasite ile antrenman yapabileceği belirtildi.

ÜMRANİYE MAÇINDAN BERİ YOK

Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor'la oynanan maçta sakatlanan ve sol dizinden çapraz bağ ameliyatı geçiren tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon elde edilen tarihi şampiyonlukta performansıyla büyük pay sahibi olmuştu. Geçen sezon 32 resmi maça çıkan Dorukhan 2 gol, 2 asiste imza atmıştı. İki yıl önce Beşiktaş'tan bedelsiz transfer edilen 26 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili kulüple 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.