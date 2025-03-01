Trabzonspor’da en büyük hedef kadroda istikrar

Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, göreve geldiği günden bu yana istikrarlı bir kadronun hayalini kuruyor. Ancak bu konuda bir türlü başarılı olamayan deneyimli teknik adam, sezonun kalan bölümü için umudunu koruyor.



Takvim’de yer alan habere göre, Süper Lig'de son oynanan Gaziantep FK ve Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçlarında aynı kadro ile sahadan galibiyetle ayrılan Şenol Güneş, Pazartesi günü deplasmanda oynanacak olan Konyaspor maçında da kadroyu korumak istiyor.



İSKELET KADRO HAZIRLANIYOR

Kadro istikrarı konusunda Rizespor maçı sonrası "Bir takımı üst üste oynatarak neler yapabileceğini gördük. Fiziksel bir sorunları yok, teknik taktik olarak eksikleri yok. Şimdi sürdürülebilir hale getirilmesi lazım" diyen Şenol Güneş, aynı kadroda ısrar edeceğinin mesajını vermişti.



Ligin kalan bölümünde hem kadro hem de oyun istikrarı yakalama arzusu içinde olan Güneş, böylelikle gelecek sezonun da iskelet kadrosunu oluşturmanın planlarını yapıyor.