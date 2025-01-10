Trabzonspor’da Eren Elmalı’nın yerine 3 alternatif var

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Trabzonspor’da Eren Elmalı’nın yerine 3 alternatif var

Ara transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor sol bek arayışlarına başladı. Bordo mavililer, Galatasaray’a transfer olması beklenen Eren Elmalı’nın yerine 3 alternatif belirledi.

Trabzonspor, Galatasaray ile Eren Elmalı transferi için prensipte anlaştı. Bordo mavililer, yapılan anlaşma sonrası sol bek için 3 alternatif belirledi.

Karadeniz ekibinin, Atletico Madrid’de top koşturan Reinildo Mandava, Boavista’da forma giyen Bruno Onyemaechi ve boşta olan Ghislain Konan ile ciddi olarak ilgilendiği ifade edildi. Atletico Madrid’de düzenli forma şansı bulamayan 30 yaşındaki Mozambikli oyuncu Mandava’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 25 yaşındaki Nijeryalı Onyemaechi, Boavista’da 17 maçta 2 gol kaydetti. Başarılı oyuncunun kulübüyle 2026’ya kadar kontratı bulunuyor.

Ghislain Konan ise geçtiğimiz eylül ayında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’la yollarını ayırdı. Boşta olan 29 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu 2022 yılında Fransız ekibi Reims’den Al Nassr’a transfer olmuştu. Teknik Direktör Şenol Güneş’in raporuna göre üç oyuncudan birinin tercih edileceği kaydedildi. Bu arada Güneş’in Fransa’da top koşturan farklı alternatifleri de yakından takip ettiği belirtildi.

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