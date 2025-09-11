Trabzonspor'da F.Bahçe maçı öncesi 4 müjde!

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da 4 oyuncudan iyi haber geldi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da sakatlığı bulunan 4 futbolcudan iyi haber geldi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilen antrenmanda; sakatlıkları nedeniyle bir süredir tedavileri devam eden Wagner Pina, Danylo Sikan ve yeni transfer Benjamin Bouchouari bireysel olarak çalışırken Felipe Augosta ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Zorlu Fenerbahçe maçı öncesi 4 oyuncunun da geri dönmesi, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

