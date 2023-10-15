Trabzonspor'da Fernandez de dönüyor

Sezon öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Fernandez takım ile birlikte çalışmalara başladı.

Trabzonspor'da Fernandez de dönüyor

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor'un sezon başı Slovakya hazırlık kampında sakatlık yaşayan İspanyol stoper Fernandez, milli maçlar arasında, Nicolas Pepe gibi o da hazır hale gelmek için uğraş veriyor.

Joaquin Fernandez, azimli ve hırslı bir şekilde çalışma temposunu arttırırken, Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol stoper, futbol oynamayı özlediğini söyledi.

27 yaşındaki Fernandez, 3 ay süren uzun bir tedavinin ardından iyileşerek, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Bordo Mavililerin savunma oyuncusu içinde bulunduğumuz milli arada, tamamen hazır hale gelmek için uğraşıyor.

En son resmi bir lig maçı olarak; 23 Mayıs 2023'te La Liga'da Real Valladolid formasıyla Barcelona'ya karşı forma giyen oyuncunun, maç oynamayı çok özlediğini söyleyerek "Artık kendimi çok iyi hissediyorum. Kısa zamanda sahalara dönmek için elimden geleni tüm gayreti gösteriyorum. Futbolu özledim." dedi.

Teknik direktör Abdullah Avcı da onun bir an önce takıma katılmasını beklerken, savunmadaki oyuncu kadrosunun genişlemesi kendi elini güçlendirecek.

Sezon başında temmuz ayı içerisinde oynanan bir hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Fernandez, Trabzonspor forması altında henüz resmi bir maçta oynama şansı bulamadı.

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