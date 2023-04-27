Trabzonspor'da flaş ayrılık

Trabzonspor, Brezilyalı sağ bek Bruno Peres'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı.

Brezilyalı Peres, alacaklarının bir kısmını kulübe bıraktı, diğer kısmı da uzun vadeli olacak şekilde kendisine ödenecek.

33 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Bruno Peres, geçen sezon Trabzonspor ile bir Süper Lig şampiyonluğu bir de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

PLAKET VERİLDİ

Trabzonspor'a 2020-2021 sezonunda katılan Bruno Peres ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından asbaşkan Zeyyat Kafkas, oyuncuya teşekkür plaketi verdi.