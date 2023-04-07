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Trabzonspor menajerlik şirketi kuruyor

Trabzonspor, kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncularını yönlendirebilmek ve haklarını elinde tutabilmek ve de menajerlerin, ailelerinin koluna girip çocuklarında akıllarını çelmemeleri için, kendi bünyesinde artık menajerlik şirketi kuruyor.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:54
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Trabzonspor'da flaş gelişme

Trabzonspor menajerlik şirketi kuruyor
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Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ
En son olarak bünyesinde yıllardır yetiştirdiği 20 yaşındaki santrafor Süleyman Cebeci ile anlaşamayan, ailesinin de topu attığı menajeri ile yaptıkları görüşmelerden de sonuç alamayan Trabzonspor, bu genç oyuncuyu süresiz kadro dışı bırakmıştı. 
Cebeci olayı; Bordo Mavili kulüpte son olsun diyerek çıkılan bu yolda, Trabzonspor’da altyapı oyuncuları için yeni bir hamle geliyor.
Son yıllarda sezon sonlarında yaşanılanlardan, bir çok genç oyuncu kendisini menajerlerinin yanlış yönlendirmesiyle futbol dünyasından kaybolup giderken, bu kayıplardan ders çıkaran bordo mavili yönetim, verilen emeklere de sahip çıkmak adına artık bünyesinde menajerlik şirketi kurma girişimlerine acilen start verdi.
Trabzonspor adı faaliyet gösterecek olan menajerlik şirketinde yapılacak transferlerin, işlemlerinin yönetilmesi üzerine özellikle yoğunlaşırken, kulübün altyapı oyuncuları ile yaşanan sorunlarında bu şirket ile beraber önüne geçilmek istendi. 
Menajerlere verilecek ücretlerin %1’i ile şirketin finanse edilmesinin de planlandığı bildirildi. Bu girişim bordo mavili kulübe yakın isimler tarafından da oldukça yerinde ve olumlu karşılandı.

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