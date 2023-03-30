Son Dakika... Trabzonspor'da görevden alınan iki kişi geri döndü. Köstebek olayı açığa kavuştu

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Trabzonspor'da bir süre önce A Takım'da yıllardan beri sürdürdükleri görevden alınan iki kişi, bu akşam görevlerine geri döndü. İçerdeki idman bilgilerini dışarıya sızdıran, sosyal paylaşım sitelerinde maç taktiklerini gören Trabzonspor'un eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulunmuştu. Avcı, bu duruma çok sinirlenmiş, o kişinin kim olduğunu bildiğini ve öğrendiğini açıklamıştır ama adını dile getirmemişti.



ALTYAPIYA GÖNDERİLMİŞLERDİ

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, söz konusu kişinin kim olduğunu açıklamadan; Avcı, ekibinde yer alan malzemeci Hayati Erol ila masör Rüstem İlyas, bir anda altyapıya gönderilmişti. Haliyle "köstebek bunlar mı?" diye gözler bu iki emektar çalışanın üzerine çevrilmiş ama bu bilgi sızdırma işiyle ilgili, onların uzaktan yakından alakaları olmadığı öğrenilmişti. Öte yandan, o bilgileri sosyal medyada bazı isimlere sızdıranların kim olduğu bugüne kadar açıklanmazken, Rüstem İlyas ve Hayati Erol altyapıda göreve başlamadan izine ayrılmıştı.

GÖREVLERİNE GERİ DÖNDÜLER

Tam iki aydır izinde olan yılların çalışanı İlyas ve Erol, bu akşam Bordo-Mavililerin yeni Asbaşkanı Zeyyat Kafkas tarafından çağırılarak, A Takım'daki görevlerine başlamaları tebliğ edildi. İlyas ve Erol'un bilgi sızdıran kişiler olmadığı öğrenilirken, bu iki ismin yarın A Takım idmanında yeniden göreve başlayacakları bildirildi.

AİLESİ KARARA ÇOK SEVİNDİ

Diğer yandan; 54 yaşındaki Rüstem İlyasın biri kız, biri erkek, iki yetişkin evlat babası olduğu belirtilirken, 51 yaşındaki Hayati Erol'un 4 kız babası olduğu ve bu karara çok sevindikleri öğrenildi. İlyas ve Erol, hiçbir hatalarının söz konusu olmadığını belirterek, Trabzonspor'un Yönetim Kurulu'na yeniden A Takım'da görevlendirildikleri için çok teşekkür etti.