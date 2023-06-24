Trabzonspor'da flaş Petkovic gelişmesi. Mutlu son yakın

Nenad Bjelica yönetiminde Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

BÜYÜK ORANDA ANLAŞTI

TRT Spor'un haberine göre; Bordo mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica'nın ısrarla takımda görmek istediği Hırvat santrfor Bruno Petkovic için Dinamo Zagreb ile büyük oranda anlaştı. Hırvat ekibinin 4 milyon euroluk talebine karşılık Trabzonspor 2 milyon euro teklif etmişti.

PÜRÜZLER ÇÖZÜLECEK

Tecrübeli golcü ile anlaşan Karadeniz ekibi, Hırvat kulübüyle uzun süren pazarlıklar sonucu transferi yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedeliyle sona yaklaştırdığı belirtildi. Anlaşmada bazı pürüzler çıksa da son detayların halledilmesinin ardından Trabzonspor'un, Bruno Petkovic ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

23 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçen sezon Dinamo Zagreb'te 42 resmi maça çıkan ve bu maçlarda 14 gol atıp 9 da asist yapan Petkovic, Hırvatistan milli takımıyla da 38 maça çıkıp 8 kez rakip ağları sarsma başarısı gösterdi.