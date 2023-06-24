Trabzonspor'da flaş Petkovic gelişmesi. Mutlu son yakın

Trabzonspor, Dinamo Zagreb'in oyuncusu Bruno Petkovic'te sona yaklaştı. Nenad Bjelica'nın da istediği oyuncu pürüzlerin giderilmesinin ardından transfer edilmesi bekleniyor.

Trabzonspor'da flaş Petkovic gelişmesi. Mutlu son yakın

Nenad Bjelica yönetiminde Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

BÜYÜK ORANDA ANLAŞTI
TRT Spor'un haberine göre; Bordo mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica'nın ısrarla takımda görmek istediği Hırvat santrfor Bruno Petkovic için Dinamo Zagreb ile büyük oranda anlaştı. Hırvat ekibinin 4 milyon euroluk talebine karşılık Trabzonspor 2 milyon euro teklif etmişti.

PÜRÜZLER ÇÖZÜLECEK
Tecrübeli golcü ile anlaşan Karadeniz ekibi, Hırvat kulübüyle uzun süren pazarlıklar sonucu transferi yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedeliyle sona yaklaştırdığı belirtildi. Anlaşmada bazı pürüzler çıksa da son detayların halledilmesinin ardından Trabzonspor'un, Bruno Petkovic ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

23 GOLE KATKI SAĞLADI
Geçen sezon Dinamo Zagreb'te 42 resmi maça çıkan ve bu maçlarda 14 gol atıp 9 da asist yapan Petkovic, Hırvatistan milli takımıyla da 38 maça çıkıp 8 kez rakip ağları sarsma başarısı gösterdi.

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Bodrum'da bayram yoğunluğu. Son 48 saatte 35 bin araç giriş yaptı Yaşam
Bodrum'da bayram yoğunluğu. Son 48 saatte 35 bin araç giriş yaptı
Özkan Uğur'un ailesi açıklama yaptı. Magazin
Özkan Uğur'un ailesi açıklama yaptı.
Putin tüm kozlarını oynuyor. Hükümlüler sözleşme kapsamında askere alınacak Dünya
Putin tüm kozlarını oynuyor. Hükümlüler sözleşme kapsamında askere alınacak
Fedon gizli formülünü piyasaya sürdü. Bu yaz herkesi yakacak Magazin
Fedon gizli formülünü piyasaya sürdü. Bu yaz herkesi yakacak
Bahçeli, Doğu Türkistan'ın sembol ismi Rabia Kadir’i Türkiye’ye davet etti Siyaset
Bahçeli, Doğu Türkistan'ın sembol ismi Rabia Kadir’i Türkiye’ye davet etti
Giresun’da heyelanda kaybolan kişi aranıyor Yaşam
Giresun’da heyelanda kaybolan kişi aranıyor