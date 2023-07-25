Trabzonspor'a kötü haber. Bir sakatlık daha

Editör: Barış Atakan

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Trabzonspor’da antrenman sırasında sakatlanan Hüseyin Türkmen’in durumu belli oldu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir yaptığı açıklamada "Futbol A takımımızın yaptığı antrenman sırasında sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk üst ön bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.