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Adana Demirspor maçı öncesi Trabzonspor'da beklenen teknik direktör kararı belli oldu

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası oynanacak Adana Demirspor maçında takımın başında olacak isim belli oldu.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 12:29
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Trabzonspor'da flaş teknik direktör kararı

Adana Demirspor maçı öncesi Trabzonspor'da beklenen teknik direktör kararı belli oldu
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Trabzonspor'da yaşanan seçimli olağanüstü kongre kararı sürecinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası sonrasında bordo mavili takımda yeni teknik adam arayışı başladı. Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın başkanlığa vekalet ettiği süreçte bordo mavililer hafta sonu sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçına Orhan Ak yönetiminde çıkacak.

AVCI'NIN ALACAKLARI ÖDENECEK
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlıktan istifa etmesiyle başlayan olağanüstü genel kurul süreci, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası ve asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın adaylığını açıklamasıyla sürdü. Sezon başında Trabzonspor'la olan sözleşmesini 3 yıl süreyle uzatan Avcı'ya, istifa ettiği için sezon sonuna kadar olan alacakları ödenecek.

ORHAN AK TAKIMIN BAŞINDA OLACAK
Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak katılan yardımcı antrenör Orhan Ak, kongreye kadar olan geçiş sürecinde takımı idare edecek.
Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında dün ilk idmanlarını yapan futbolcuların, Avcı'nın ayrılığı ve kulübün içinde bulunduğu çalkantılı süreç nedeniyle moralsiz olduğu gözlendi. Bordo mavililer hafta sonu sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçına Orhan Ak yönetiminde çıkacak.

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