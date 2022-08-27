Trabzonspor'un kalesinde büyük tehlike. Uğurcan şoku!

Yaklaşık 2 haftadır bel sakatlığı çeken ve maçlara iğnelerle Uğurcan Çakır’ın yaşadığı ağrıların geçmediği öğrenildi.
Oyuncuya yoğun tedavi programı uygulanırken dev maçta oynamama ihtimalinin de bulunduğu gelen bilgiler arasında.
Teknik heyetin olası bir duruma karşı 2. kaleci Muhammet Taha Tepe'ye "hazır ol" emri verdi.
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