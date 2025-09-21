Trabzonspor'da gol sorunu: 8 yılın en kötü başlangıcı!

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada istediği performansı sahaya yansıtamayan Bordo Mavililer büyük hayal kırıklığı yarattı.

TRABZONSPOR’DA GOL KRİZİ

Bu sezon oynadığı 6 lig maçında sadece 5 gol atan Trabzonspor, 2016/17 sezonundan bu yana ilk 6 hafta itibarıyla en düşük gol sayısında kaldı. Atılan 5 golün 3'ü Nijeryalı yıldız Paul Onuachu'dan geldi.

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin önümüzde haftalarda gol yollarındaki sorunu çözmek için daha ofansif bir oyun planı üzerinde çalışması bekleniyor.