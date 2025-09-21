Trabzonspor'da gol sorunu: 8 yılın en kötü başlangıcı!

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'da gol sorunu: 8 yılın en kötü başlangıcı!

Trabzonspor, Süper Lig’de oynadığı ilk 6 maçta sadece 5 gol atabildi. Bu rakam, 2016/17 sezonundan bu yana bordo mavililerin en düşük gol performansı oldu.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada istediği performansı sahaya yansıtamayan Bordo Mavililer büyük hayal kırıklığı yarattı.

TRABZONSPOR’DA GOL KRİZİ

Bu sezon oynadığı 6 lig maçında sadece 5 gol atan Trabzonspor, 2016/17 sezonundan bu yana ilk 6 hafta itibarıyla en düşük gol sayısında kaldı. Atılan 5 golün 3'ü Nijeryalı yıldız Paul Onuachu'dan geldi.

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin önümüzde haftalarda gol yollarındaki sorunu çözmek için daha ofansif bir oyun planı üzerinde çalışması bekleniyor.

Son Haberler
Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!
Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!
Kepez’de alevler yükseldi! Vatandaşlar ve ekipler el ele verdi: 1 saatte söndü
Kepez’de alevler yükseldi! Vatandaşlar ve ekipler el ele verdi
Kaybolan koyunlar İHA ile bulundu
Kaybolan koyunlar İHA ile bulundu
"Otomobilsiz gün"ün keyifini çıkardılar
"Otomobilsiz gün"ün keyifini çıkardılar
Köpekler Paddle Board’da: Gemiyatağı Koyu’nda deniz keyfi!
Köpekler dalgaların üzerinde: İlgi odağı oldular!