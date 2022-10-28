﻿Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda Kızılyıldız'la karşılaştı.

Bordo-Mavililer iki kez direğe takıldığı karşılaşmada Sırbistan ekibine 2-1 yenildi ve grupta 6 puanla 3. sırada kaldı.

Grupta puan durumu şöyle:

1-) Frencvaros: 10 PUAN (0 averaj)

2-) Monaco: 7 PUAN (-2 averaj)

3-) Trabzonspor: 6 PUAN (+1 averaj)

4-) Kızılyıldız : 6 PUAN (+1 averaj)

Temsilcimiz son maçında Frencvaros'la karşılaşacak. Gruptan çıkması için maçı kazanması ve Monaco ile Kızılyıldız arasındaki mücadelenin sonucunu beklemesi gerekiyor.