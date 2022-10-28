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Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 yenildi. Ancak temsilcimizin şansı sürüyor. Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 00:08
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Trabzonspor'da gruptan çıkma hesapları

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda Kızılyıldız'la karşılaştı. 

Bordo-Mavililer iki kez direğe takıldığı karşılaşmada Sırbistan ekibine 2-1 yenildi ve grupta 6 puanla 3. sırada kaldı.

Grupta puan durumu şöyle:

1-) Frencvaros: 10 PUAN (0 averaj)

2-) Monaco: 7 PUAN (-2 averaj)

3-) Trabzonspor: 6 PUAN (+1 averaj)

4-) Kızılyıldız : 6 PUAN (+1 averaj)

Temsilcimiz son maçında Frencvaros'la karşılaşacak. Gruptan çıkması için maçı kazanması ve Monaco ile Kızılyıldız arasındaki mücadelenin sonucunu beklemesi gerekiyor. 

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